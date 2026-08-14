Kimball Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kimball Electronics hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimball Electronics 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,34 Prozent zurück. Hier wurden 371,6 Millionen USD gegenüber 380,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Kimball Electronics ein EPS von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kimball Electronics mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -3,72 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at