Kimball Electronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kimball Electronics hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 352,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 374,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at