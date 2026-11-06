Kimball Electronics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kimball Electronics hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Kimball Electronics im vergangenen Quartal 390,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimball Electronics 365,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at