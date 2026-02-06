Kimball Electronics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kimball Electronics lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 341,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at