Kimball Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kimball Electronics veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,31 Prozent zurück. Hier wurden 365,6 Millionen USD gegenüber 374,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at