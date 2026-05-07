Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A2DNR8 / ISIN: US49435R1023
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07.05.2026 13:26:39
Kimbell Royalty Partners, LP Bottom Line Declines In Q1
(RTTNews) - Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) revealed a profit for first quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $3.97 million, or $0.04 per share. This compares with $17.86 million, or $0.20 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 22.2% to $65.54 million from $84.21 million last year.
Kimbell Royalty Partners, LP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.97 Mln. vs. $17.86 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.20 last year. -Revenue: $65.54 Mln vs. $84.21 Mln last year.
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