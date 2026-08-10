Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 77,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at