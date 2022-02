Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units hat am 24.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,440 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,819 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 55,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 139,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,510 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -4,850 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 135,62 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 90,48 Millionen USD in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,693 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 120,02 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at