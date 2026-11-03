Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
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03.11.2026 07:00:29
Kimberly-Clark Acquires Kenvue. Here’s What Investors Need to Know Ahead of Its Nov. 5 Earnings Report.
On Monday, one of the largest acquisitions of 2026 closed, almost one year to the day after it was first announced. This is Kimberly-Clark's (NASDAQ:KMB) purchase of consumer healthcare company Kenvue. The two companies said in their original announcement that Kenvue's enterprise value was a cool $48.7 billion or so.
That's immense, even when considering the huge size of both Kimberly-Clark and Kenvue (formerly a business owned by healthcare giant Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)). So it'll result in significant changes to the storied Kimberly-Clark. Let's explore what that means for that company's stockholders, particularly since we're days away from its third-quarter earnings release.
Image source: Getty Images.
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