Kenvue Aktie

Kenvue für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEHU / ISIN: US49177J1025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.09.2026 13:14:42

Kimberly-Clark bietet EU Zugeständnisse für Kauf von Kenvue an

Von Edith Hancock

DOW JONES--Kimberly-Clark hat der EU-Kartellbehörde Zugeständnisse angeboten, um im Gegenzug die Genehmigung für die geplante Übernahme des Tylenol-Herstellers Kenvue im Wert von 40 Milliarden US-Dollar zu erhalten.

Kimberly-Clark - das Unternehmen zählt unter anderem Huggies-Windeln sowie Kleenex-Taschentücher zu seinen Konsumgütern - und Kenvue legten der Kommission am Dienstag entsprechende Abhilfemaßnahmen vor. Dies geht aus einer Aktualisierung auf der Website der Regulierungsbehörde hervor.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission teilte am Mittwoch mit, dass die Aufsichtsbehörde eine Frist bis zum 13. Oktober gesetzt habe, um ihre vorläufige Prüfung abzuschließen. Einzelheiten zu den angebotenen Maßnahmen nannte er jedoch nicht.

Die Unternehmen reagierten zunächst nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.

Kimberly-Clark hatte die Übernahme von Kenvue bereits im November bekannt gegeben. Beide US-Konzerne meldeten ihre Pläne im August bei den EU-Kartellwächtern an, woraufhin ein formelles Prüfverfahren eingeleitet wurde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 07:14 ET (11:14 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kenvue Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Kenvue Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kenvue Inc Registered Shs 15,62 -0,13% Kenvue Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen