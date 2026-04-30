Kimberly-Clark: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kimberly-Clark hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 BRL. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,69 Prozent auf 21,88 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,30 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at