Kimberly-Clark: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kimberly-Clark lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 472,68 ARS, nach 299,07 ARS im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Kimberly-Clark 5 903,17 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5 108,77 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at