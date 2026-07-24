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24.07.2026 06:31:29
Kimberly-Clark d Mex vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kimberly-Clark d Mex hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 MXN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,610 MXN je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,68 Prozent auf 14,45 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,07 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,694 MXN sowie einen Umsatz von 14,54 Milliarden MXN prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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