Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV (B) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV (B) hat am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,68 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,610 MXN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,45 Milliarden MXN – ein Plus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV (B) 14,07 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at