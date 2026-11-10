Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
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10.11.2026 19:44:00
Kimberly-Clark Has Raised Its Dividend for 55 Straight Years. Here's How Much $10,000 Invested Pays Annually.
With a decent amount of capital and some patience, investors can harness the powers of compounding and time to generate wealth-building income with dividend growth stocks.
For market participants seeking the alluring combination of reliable payout growth and (usually) favorable share price appreciation, the consumer staples sector is an ideal place to start. A dozen consumer defensive stocks, including Huggies maker Kimberly-Clark (NASDAQ: KMB), are Dividend Kings, or corporations with payout-increase streaks of at least 50 years.
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|Kimberly-Clark Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|30 680,00
|0,59%
|Kimberly-Clark Corp.
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