Kimberly-Clark hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kimberly-Clark äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Mit einem EPS von 0,01 BRL lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Kimberly-Clark mit 0,010 BRL je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,60 Milliarden BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,17 Milliarden BRL.

Redaktion finanzen.at