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30.04.2026 06:31:29
Kimberly-Clark präsentierte Quartalsergebnisse
Kimberly-Clark lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,16 Milliarden USD – eine Minderung von 13,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,84 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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