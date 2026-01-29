Kimberly-Clark: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kimberly-Clark hat am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 359,28 ARS gegenüber 223,20 ARS im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5 863,27 Milliarden ARS im Vergleich zu 4 924,86 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1259,99 ARS. Im Vorjahr waren 1152,25 ARS je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20 483,71 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 18 366,60 Milliarden ARS im Vorjahr.

