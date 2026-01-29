Kimberly-Clark veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kimberly-Clark hat am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,01 BRL. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 BRL ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz lag bei 22,01 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 23,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,77 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Kimberly-Clark hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,030 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,040 BRL je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 91,89 Milliarden BRL, gegenüber 108,13 Milliarden BRL im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 15,02 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at