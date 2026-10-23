Clark Aktie
WKN DE: 345654 / ISIN: US1814571022
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23.10.2026 02:55:02
Kimberly-Clark vs. Coca-Cola: Which Dividend Stock Is the Better Buy Now?
Investors often turn to defensive sectors when looking for stability during market shifts. Kimberly-Clark (NASDAQ:KMB) and Coca-Cola (NYSE:KO) represent two iconic choices for those seeking reliable businesses with deep global roots.
Kimberly-Clark focuses on hygiene and personal care essentials that consumers buy regardless of economic conditions. Coca-Cola dominates the global beverage landscape with a focus on brand power and high profitability. This comparison examines which stock provides a more compelling balance of growth and value today.
Kimberly-Clark operates as a global leader in personal care and hygiene, manufacturing essential products like Huggies diapers and Kleenex tissues. The company sells these items to a wide range of retail partners, including supermarkets, drugstores, and e-commerce platforms. Its largest customer is Walmart (NASDAQ:WMT), which accounted for approximately 16% of net sales in 2025. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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|Coca-Cola Co.
|82,86
|-2,39%
|Kimberly-Clark Corp.
|98,35
|-1,55%
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