Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
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06.11.2026 05:00:02
Kimberly-Clark vs. Lululemon Athletica: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy for 2027?
One company provides everyday essentials while the other defines premium lifestyle apparel. Deciding between Kimberly-Clark (NASDAQ:KMB) and Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU) depends on your preference for stability versus growth.
Kimberly-Clark dominates household essentials with brands like Kleenex and Huggies, offering a defensive play for conservative investors. Conversely, Lululemon Athletica leads the high-performance apparel market through an efficient direct-to-consumer model. Both firms are navigating shifting consumer habits, but they offer vastly different risk and reward profiles for investors looking ahead to 2027.
Kimberly-Clark provides essential personal care and tissue products to consumers through brands like Huggies and Kleenex. Its largest customer is Walmart (NASDAQ:WMT), which accounted for nearly 16% of net sales in its latest annual report filed for the period ending December 31, 2025. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business if purchasing patterns shift.
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|Kimberly-Clark Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
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