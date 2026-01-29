Kimberly-Clark: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kimberly-Clark hat am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,21 Prozent zurück. Hier wurden 4,08 Milliarden USD gegenüber 4,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,07 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 7,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,45 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 20,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at