Kimco Realty Aktie
WKN: 883111 / ISIN: US49446R1095
|
30.10.2025 12:50:43
Kimco Realty Corp. Q3 Income In Line With Estimates
(RTTNews) - Kimco Realty Corp. (KIM) reported earnings for third quarter in line with the Street estimates.
The company's bottom line came in at $130.23 million, or $0.19 per share. This compares with $128.02 million, or $0.19 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.19 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 5.6% to $535.86 million from $507.63 million last year.
Kimco Realty Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $130.23 Mln. vs. $128.02 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $0.19 last year. -Revenue: $535.86 Mln vs. $507.63 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.77 - $0.79
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kimco Realty Corp.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Kimco Realty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kimco Realty von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.25