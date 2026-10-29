Kimco Realty Q3 FFO Rises; Increases 2026 Outlook

(RTTNews) - Kimco Realty (KIM) reported third quarter FFO of $316.2 million, or $0.47 per diluted share, compared to $300.3 million, or $0.44 per diluted share, a year ago. Net income for the third quarter was $272.5 million, or $0.41 per diluted share, compared to $130.2 million, or $0.19 per diluted share, for the third quarter of 2025. The company said the year-over-year increase was primarily driven by $122.4 million more of gains on sales of properties, net of impairments. Revenue rose 1.9% to $546.147 million from $535.861 million last year.

The company has raised its 2026 outlook for net income and FFO per diluted share. FFO per share is now expected in a range of $1.84 to $1.86, revised from prior guidance range of $1.83 to $1.84. Net income per share is now projected in a range of $1.07 to $1.09, revised from prior guidance of $1.00 to $1.03.

At prior close on NYSE, Kimco Realty shares were trading at $23.40.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.