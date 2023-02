Kimco Realty vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kimco Realty lud am 09.02.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete.

Kimco Realty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,282 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,186 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 435,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Kimco Realty 0,630 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,71 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kimco Realty einen Umsatz von 1,35 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,517 USD und einen Umsatz von 1,70 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at