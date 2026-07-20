Moonshot Aktie
WKN DE: MOON01 / ISIN: NETMOON00001
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20.07.2026 15:41:00
Kimi K3: Moonshot AI stoppt neue Abonnements wegen GPU-Engpass
Die Nachfrage nach dem KI-Modell Kimi K3 übersteigt die Rechenkapazitäten von Moonshot AI. Neue Abonnements lassen sich vorerst nicht abschließen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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