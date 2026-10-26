Kimi K3.1 Pro: Chinesisches Open-Weight-Modell fordert US-Weltspitze heraus

Pro: Über einer nebelverhangenen Berglandschaft ist ein großes weißes Schriftzeichen zu sehen, darunter der Schriftzug „Kimi K3.1 Pro“." />

Moonshot AI stellt Kimi K3.1 Pro vor. Das Open-Weight-Modell konkurriert laut unabhängigen Benchmarks mit proprietären Spitzenmodellen aus den USA.