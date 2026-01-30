KIMOTO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KIMOTO hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,88 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,54 Prozent auf 2,46 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

