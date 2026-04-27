KIMOTO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KIMOTO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

KIMOTO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,95 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,64 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,51 Milliarden JPY.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 12,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 21,53 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat KIMOTO im vergangenen Geschäftsjahr 10,55 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KIMOTO 11,29 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at