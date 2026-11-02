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02.11.2026 06:31:29
KIMOTO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
KIMOTO gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 7,56 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,00 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,01 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,85 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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