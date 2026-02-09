Kimura Chemical Plants hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kimura Chemical Plants präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 21,74 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimura Chemical Plants noch ein Gewinn pro Aktie von 25,82 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,56 Milliarden JPY – ein Plus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimura Chemical Plants 6,45 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

