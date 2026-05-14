Kimura Chemical Plants stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kimura Chemical Plants hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52,87 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kimura Chemical Plants 39,90 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 8,95 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kimura Chemical Plants 7,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 115,10 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Kimura Chemical Plants 116,61 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kimura Chemical Plants in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,97 Milliarden JPY im Vergleich zu 26,43 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at