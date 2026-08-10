Kimura Chemical Plants: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kimura Chemical Plants hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,24 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,93 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,99 Prozent auf 5,84 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at