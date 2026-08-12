Kimura hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kimura hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 19,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kimura im vergangenen Quartal 9,70 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimura 8,60 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at