|
17.11.2025 06:31:29
KIMURA KOHKI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
KIMURA KOHKI hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 201,15 JPY. Im letzten Jahr hatte KIMURA KOHKI einen Gewinn von 103,39 JPY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KIMURA KOHKI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,12 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!