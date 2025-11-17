KIMURA KOHKI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KIMURA KOHKI hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 201,15 JPY. Im letzten Jahr hatte KIMURA KOHKI einen Gewinn von 103,39 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KIMURA KOHKI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,12 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at