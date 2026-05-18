18.05.2026 06:31:29

KIMURA KOHKI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KIMURA KOHKI präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 276,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 242,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,85 Milliarden JPY – ein Plus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KIMURA KOHKI 4,64 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 920,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 699,00 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat KIMURA KOHKI im vergangenen Geschäftsjahr 17,92 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KIMURA KOHKI 16,04 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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