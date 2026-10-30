KIMURA UNITY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KIMURA UNITY lud am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 27,26 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KIMURA UNITY noch ein Gewinn pro Aktie von 25,62 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,37 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,02 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at