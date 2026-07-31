KIMURA UNITY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KIMURA UNITY hat am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 27,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 18,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 16,50 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KIMURA UNITY 15,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at