KIMURA UNITY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KIMURA UNITY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 30,34 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KIMURA UNITY 24,68 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat KIMURA UNITY im vergangenen Quartal 17,00 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KIMURA UNITY 15,50 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at