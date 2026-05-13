Kimura veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kimura gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 11,38 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 16,33 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,03 Milliarden JPY – eine Minderung von 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,53 Milliarden JPY eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 47,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 79,84 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,53 Prozent auf 37,17 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at