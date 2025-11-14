|
Kimuratan gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kimuratan hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimuratan in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 190,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 889,0 Millionen JPY im Vergleich zu 306,5 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
