Kimuratan gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kimuratan stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Kimuratan vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 605,0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 32,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 456,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,380 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimuratan ein EPS von -0,190 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,53 Milliarden JPY, während im Vorjahr 1,76 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at