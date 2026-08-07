Kimuratan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kimuratan präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Kimuratan vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,49 Prozent auf 395,0 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 473,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at