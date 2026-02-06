Kimuratan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kimuratan äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 565,5 Millionen JPY, gegenüber 689,5 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,98 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at