Kimuratan vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kimuratan gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 JPY je Aktie erzielt worden.

Kimuratan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 885,0 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 889,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at