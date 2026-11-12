|
12.11.2026 06:31:28
Kimuratan vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kimuratan gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 JPY je Aktie erzielt worden.
Kimuratan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 885,0 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 889,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!