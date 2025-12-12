Kin-Ei informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kin-Ei hat am 09.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,51 JPY gegenüber 17,44 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kin-Ei im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 911,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at