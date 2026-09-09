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09.09.2026 06:31:28
Kin-Ei öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kin-Ei hat am 08.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,79 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,60 Prozent auf 943,6 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 999,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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