Kin-Ei stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kin-Ei lud am 17.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Kin-Ei vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,87 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,980 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,78 Prozent auf 840,8 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 864,8 Millionen JPY gelegen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 71,84 JPY gegenüber 55,44 JPY im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Kin-Ei im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,77 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 3,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at