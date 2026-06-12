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12.06.2026 06:31:29
Kin-Ei veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kin-Ei veröffentlichte am 11.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,40 JPY gegenüber 16,41 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 862,3 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 878,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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