Kinaxis präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kinaxis lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,900 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Kinaxis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 188,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at